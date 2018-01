Neuf infos insolites que vous ignorez (peut-être) sur les câlins

► Une veste mise au point pour se faire des câlins seul

Une équipe de l'Université d'Electro communications de Tokyo a élaboré une veste qui donne l'impression d'être étreint en serrant un banal mannequin. Un effet dû à ses muscles artificiels pneumatiques.





► 7 minutes de câlins par jour suffiraient à être heureux

D'après le corps médical, il faudrait seulement sept minutes de câlins par jour pour être heureux. Plus rapide qu'une séance de sport ou qu'une discussion avec son psychologue.



► Les câlins diminueraient le risque de maladies

Selon une étude scientifique d'une université de Pittsburgh , s'enlacer permettrait de combattre les infections. L'équipe de chercheurs de l'université Carnegie Mellon a interrogé 404 adultes en bonne santé sur la fréquence de leurs câlins pendant 14 jours. Ceux qui ont indiqué en recevoir le plus avaient une meilleure résistance au rhume que les autres, et des symptômes plus faibles quand ils étaient malades.





► La Prêtresse du câlin aurait enlacé plus de 30 millions de personnes

À 61 ans, Mata Amritanandamayi est surnommée la Prêtresse du câlin. Des personnes du monde entier se pressent pour recevoir une étreinte maternelle de sa part, également appelée le Darshan . Elle s'est rendue en France en octobre dernier pour aider l’humanité souffrante grâce à ses paroles et ses câlins. En 2012, elle avait enlacé près de 30 millions de personnes à travers le monde.





► Le plus long câlin du monde a duré plus de 24 heures

Le 19 janvier 2012, quatre couples ont battu le record du monde du plus long câlin : 24 heures et 44 minutes. L'événement s'est déroulé à la gare Saint-Pancras, de Londres. Six couples avaient tenté de battre le record précédent de 24 heures et 33 minutes. Dans les deux cas, les participants bénéficiaient quand même de 5 minutes de pause toutes les heures.