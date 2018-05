New Delhi : un chiot sauvé par un drone sur-mesure

A New Delhi, en Inde, un chiot, coincé dans une fosse pendant deux jours, a été sauvé par un ingénieur qui, en plus d'être réactif, était aussi efficace. En repérant l'animal en détresse, Milind Raj a couru vers son bureau pour y élaborer un drone sur-mesure en à peine six heures. Hélices, pinces, capteur pour mesurer les battements du cœur,… Tout pour ramener le petit chien sain et sauf à lui. Il l'a ensuite adopté et baptisé "Lifted", ce qui signifie "soulevé".



Ce 11 mai 2018, Julien Dommel, dans sa chronique "Images insolites", nous parle d'un sauvetage assez improbable qui s'est déroulé en Inde. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.