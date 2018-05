New York : Michael Rotondo, expulsé de la maison familiale à 30 ans

Michael Rotondo, qui pourrait être la version américaine de Tanguy, un personnage de film français, a fait la Une des matinales aux Etats-Unis. Retourné à l'âge de 22 ans chez ses parents, près de la ville de Syracuse, à New York, le jeune Américain a désormais 30 ans et refuse de partir. Après plusieurs lettres depuis le mois de février, sans résultat probant, Marc et Christina Rotondo ont finalement décidé de saisir la Cour suprême de l'Etat pour demander l'expulsion de leur fils. Quid de la version du jeune homme ? Comment son histoire s'est-elle terminée ?



