Neymar au centre des moqueries

Après la défaite du Brésil face aux Diables rouges de la Belgique, Neymar est le footballeur le plus conspué du Mondial. Le joueur de la Seleçao a passé quatorze minutes au sol depuis le début de la compétition et beaucoup se sont donné à cœur joie pour détourner les images sur les réseaux sociaux. L'expérience d'une vétérinaire pour sensibiliser sur le sort des animaux laissés en voiture en plein soleil, ainsi que l'ours qui s'est invité dans le jacuzzi d'un couple californien sont également à découvrir en images.



