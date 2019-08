Normandie : un grand-père met au monde son petit-fils dans sa voiture

Un peu trop pressé de venir au monde, Adam a transformé son futur grand-père en sage-femme, et en héros aux yeux de sa maman. Alors qu'ils étaient en voiture, Alain n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à la maternité. Il a dû pratiquer l'accouchement de son propre petit-fils au bord de la route, à moins de trois kilomètres de chez lui.



