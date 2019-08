Normandie : un homme aide sa fille à accoucher alors qu'il la conduisait à la maternité

"Je lui ai dit : 'Pousse, pousse, ma chérie ! Pousse !' J'essayais de tirer, ça ne marchait pas. J'ai appuyé sur le ventre... Ma fille a poussé trois ou quatre fois, courageusement, et au bout d'un moment, tout est sorti. J'ai pris le petit, l'ai enroulé dans une serviette, posé sur son ventre et je suis reparti, voilà". Le bébé est ainsi né à 2 kilomètres de chez lui, 15 minutes après le départ. "Ensuite, on a redémarré sur les chapeaux de roue, direction les urgences, en grillant tous les feux et tout ce qui s'ensuit."





Un grand moment de peur, qui est désormais sa plus grande joie, et qui porte le prénom d'Adam. "Quand je suis sorti des urgences, j'ai entendu le petit se lever, ma fille se lever, et je me suis effondré, en larmes. Accroupi, tout tremblant... je suis le grand-père le plus heureux du monde." Le petit Adam et sa mère se portent comme des charmes : "Je suis fière de lui", poursuit sa fille, Marine Boufflers. "Je pense que ça va tisser tout de suite un autre lien" entre le grand-père et l'enfant.



