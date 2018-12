Nouvel an : les traditions insolites

Qui dit Nouvel an dit coutumes et traditions. En Espagne, les habitants doivent manger douze grains de raisin au rythme des douze coups de minuit. S'ils y arrivent sans s'étouffer, leur année sera pleine de chance et de prospérité. En Thaïlande, une énorme bataille d'eau s'organise dans les rues pendant trois jours. Les Thaïlandais agissent ainsi pour éloigner la malchance et se purifier. En Italie, les hommes et les femmes sont censés porter des dessous rouges le jour du Nouvel an. Pour cause, cette couleur est symbole de bonne fortune. Enfin, les Colombiens font le tour de leur pâté de maison à partir de minuit, avec une valise vide.



Ce lundi 31 décembre 2018, Jade Partouche, dans sa chronique "La surprise", nous parle des traditions insolites du Nouvel an dans quelques pays. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 31/12/2018 par Benjamin Cruard sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Benjamin Cruard vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.