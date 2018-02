Nouvel An lunaire : Pékin célèbre l'année du Chien de Terre

La Chine célèbre le Nouvel An lunaire. A Pékin, on fait sonner une immense cloche pour marquer le passage à l'année du Chien de Terre. Pour l'occasion, Eric Berti, Consul général de France à Hong Kong s'est pris au jeu avec un chien dans une vidéo.



