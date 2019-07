Nuit insolite : une bulle dans les étoiles

Sur les hauteurs de Porto-Vecchio, accroché à la paroi, des cocons équipés d'un lit permettent de dormir à la belle étoile. Mais avant de rêver, il faut grimper. Le Cocoon Village demande une organisation atypique. Pour travailler, mieux vaut être sportif et ne pas avoir le vertige. Pour vivre cette expérience unique en Europe, il vous faudra compter entre 200 et 350 euros la nuit selon la saison.



