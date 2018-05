Orne : un enfant de cinq ans appelle les gendarmes et sauve son papa

Le dimanche 13 mai, à environ 23h, un petit garçon de cinq ans a eu le réflexe de composer le 17 en voyant son papa tomber dans un coma. Au bout de 40 minutes de conversation, les gendarmes ont réussi à géolocaliser l'enfant et son père. Ce dernier, encore ému de ce geste héroïque, ne se souvient pourtant pas avoir appris les numéros d'urgence à son fils. Pour autant, la famille souhaite garder l'anonymat de ce petit gamin pour qu'il poursuive une vie normale.



