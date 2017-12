Où est-il et quand passera-t-il par chez vous ? Suivez en direct la tournée du père de Noël

Grâce au site Santa Tracker ou en tapant "Santa" dans un onglet de recherche, Google vous permet de savoir où il se trouve, à quelle vitesse il voyage et où se trouve son prochain arrêt. Ce dimanche vers 16h (heure française), le père Noël avait déjà parcouru plus de 67.000 km et avait ainsi distribué plus de 2 milliards de cadeaux. Vous pouvez aussi voir à quelle distance précise il se situe de votre domicile et combien de temps il faudra patienter pour espèrer le voir.





>>> La tournée du père Noël avec le Santa Tracker de Google