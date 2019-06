Panne Instagram pour certains utilisateurs

Ce jeudi soir, une panne mondiale a frappé le réseau social Instagram. Celle-ci a duré près d'une heure. Un problème qui n'a pas ravi les un milliard d'utilisateurs dans le monde. Notons que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Au mois de mars et au mois de novembre, le réseau social avait également connu deux grosses pannes. Quelles sont les raisons évoquées ? Par ailleurs, un autre phénomène est en train d'envahir Instagram. Il s'agit du selfie à Tchernobil. De nombreux Instagrameurs et Instagrameuses se sont notamment lancés dans des séances photos autour de l'ancienne centrale. Quelle est l'origine de cette tendance ?



