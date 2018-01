Parc zoologique de Paris : cinquante-deux babouins se sont échappés

Une cinquantaine de babouins se sont échappés de leur enclos ce vendredi 26 janvier 2018, avant d'être rattrapés pour la plupart. Par précaution, un périmètre de sécurité a été mis en place autour du zoo et le public a été évacué. La police et la brigade des sapeurs-pompiers ont été également venues sur place pour aider le personnel.



