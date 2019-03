Qui se cache derrière les mystérieux tags 'Jésus sauve' ?

Pour autant, le style très naïf des premiers 'Jésus sauve' a laissé circonspects les professionnels du milieu. S'agissait-il d'un "toy", c'est-à-dire, dans le monde des graffeurs, une personne sans talent qui s'improvise street artist ? Pas vraiment. Comme nous l'a confirmé un vendeur de matériel de street art : "Il y a clairement une maîtrise dans les tags. La piste du débutant est donc plutôt à écarter."





D'autant que le mode opératoire relève d'un artiste aguerri. Les messages apparaissent dans de nombreux endroits de la capitale et dans les villes avoisinantes, le tout dans un laps de temps relativement court. Il y en a même sur le périphérique, et désormais, sur de grands murs difficiles d'accès. "Le but des graffeurs est d'occuper le maximum de territoire avec leurs tags, nous explique-t-on. Plus les endroits tagués seront difficiles d'accès, plus ils seront respectés." Une sorte de prime à l'audace qui explique que les 'Jésus sauve' les plus récents sont plus grands et ont été plus complexes à dessiner.