Paris : ils dégustent une raclette dans le métro

Quatre jeunes hommes, qui se font appeler "The Smart Joker of Paris", ont installé leur table au beau milieu du métro parisien mardi soir. Ils ont décidé de manger une raclette devant des passagers médusés, qui ne se sont pas privés de prendre des photos et des vidéos. Après deux ans sans nouvelle, ce groupe d'amis, dont le but est uniquement de faire sourire les habitants de la capitale, a donc réussi un exploit et il n'en est pas à sa première action. Comment ont-ils réussi leur coup ? Quid de leurs anciennes vidéos ?



