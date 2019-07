Parlement européen : l'habit ne fait pas le moine !

La rentrée du Parlement européen a été marquée par une incroyable histoire. Magid, un député britannique de 30 ans, n'a pas pu entrer à cause de sa tenue : T-shirt, bermuda et casquette à l'envers. Pourtant, il s'est bien muni de son badge officiel. Le jeune homme a alors posté un message sur Twitter en précisant qu'il est "différent, noir et qu'il va falloir s'y habituer".



Ce mercredi 3 juillet 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous raconte la petite histoire qui s'est produite lors de la rentrée de classe au Parlement européen ce mardi. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses