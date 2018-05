Pays-Bas : quand une famille française fait preuve d'inconscience lors d'un safari

Des touristes français, qui visitaient un parc safari de Tilbourg, aux Pays-Bas, ont été attaqués par des guépards à cause de leur imprudence. Inconscients du danger qui les guettait, ils étaient sortis de leur voiture pour mieux prendre des photos et ont été filmés par d'autres visiteurs néerlandais. L'attaque des félins, qui s'est finalement plutôt bien terminée, a fait le tour de la télévision néerlandaise et suscité l'indignation des Pays-Bas.



Ce lundi 14 mai 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle d'une famille française attaquée par des guépards lors un safari. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/05/2018 présentée par Marie-Aline Méliyi sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.