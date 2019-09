PHOTO - Une panthère noire sur les toits d’Armentières, les habitants ébahis

PROMENADE - Le félin s'est promené tranquillement sur les toits de plusieurs habitations d'une des rues de la ville du Nord, avant d'être endormi et capturé.

Les habitants de la rue de l'Avenir à Armentières (Nord) se sont peut-être crus dans Le Livre de la jungle, pendant quelques dizaines de minutes. Selon La Voix du Nord , une panthère noire (qui ne s'appelle sans doute pas Bagheera), s'est promenée fort aisément sur les toits de de plusieurs immeubles. Déambulant au gré de son humeur, la panthère est même parfois entrée dans certains appartements avant de ressortir et de continuer son chemin, selon les témoins.

Si beaucoup ont cru à une mauvaise blague dans un premier temps, la police et les pompiers ont vérifié l'information et conclu qu'il s'agissait bien d'un félin noir. Un périmètre de sécurité a dû être réinstallé avant que les soldats du feu n'interviennent. Une fois rentré dans une maison, ils ont fermé la fenêtre et ont pu pénétrer dedans en passant par l'arrière pour l'endormir avec l'aide d'un vétérinaire.