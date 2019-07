Plages : les tendances de l'été 2019

Les chaussures des années 90 n'ont pas dit leur dernier mot. Les Dad Sandals promettent d'être les stars de cet été. Elles le sont déjà sur Instagram, grâce aux influenceuses mode. Ces chaussures, plus prisées par les femmes que par les hommes, se portent avec plusieurs types de tenues. Chanel, Prada et d'autres grandes marques ont présenté leurs modèles. Les prix varient entre 50 à 1 000 euros. L'autre tendance de cet été : les bouées XXL. Des grosses licornes ou un mini-jet qui coûtent 300 euros sur Amazon.



Ce mercredi 10 juillet 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", parle des Dad Sandals des années 90 et des bouées XXL qui seront les stars de cet été. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 10/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.