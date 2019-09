Pollution à Rouen : le festival des infox

LE JT DES INFOX - Faux communiqué, fausses vidéos, soupçons de dissimulation... les réseaux sociaux ont été bombardés de fake news après l'incendie d'une usine à Rouen.

L'incendie de Rouen a fait naître des inquiétudes et des questionnements auprès de la population. Et malgré les mises en garde et la pédagogie menée sur les réseaux sociaux par la préfecture de la Seine-Maritime, de nombreuses fausses informations circulent. Après un faux communiqué sur la toxicité aiguë de l'air, on retrouve désormais sur Twitter une vidéo montrant une forte explosion de nuit, celle de l'usine selon l'auteur de la publication. Il s'avère en réalité que cette séquence ait été tournée en Chine en 2015. A découvrir également : un couple de randonneurs aurait été attaqué par un loup dans les Hautes-Alpes, et la chasse à l'espion de Donald Trump.



