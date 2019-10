Pompier blessé ou gilet jaune ?

LE JT DES INFOX - Lors du défilé des pompiers à Paris, un homme affirme qu'on lui a tiré dessus à bout portant. Selon certains, ce "pompier" serait en réalité une figure des gilets jaunes.

La manifestation des pompiers a été marquée par des tensions avec les forces de l'ordre. En fin de cortège, la situation s'était en effet tendue. Un pompier blessé par un CRS a laissé éclater sa colère dans une vidéo. On se demande si cet homme est réellement un pompier ou s'il s'agit d'un gilet jaune infiltré. La rumeur a circulé sur les réseaux sociaux et des internautes ont épinglé ce témoignage. Certains l'accusent d'être une figure des gilets jaunes. Qu'en est-il réellement ? Autres infox : un homme aurait développé des troubles mentaux à cause du Brexit. Enfin, l'histoire des États-Unis et de l'Italie selon Trump.



