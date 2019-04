Poser en maillot pour soutenir les profs ?

En Russie, une enseignante de 38 ans a été poussée à démissionner suite à une plainte de parents d'élèves. Pour cause, les photos qu'elle a postées sur son compte Instagram encourageraient la pédophilie et son comportement a même été comparé à celui d'une prostituée. Depuis, une vague de solidarité s'est mise en place. Les internautes russes et les professeures postent des photos d'eux en maillot de bain. Ces dernières ont même réalisé un clip sur la plage. Découvrez également les photos des stars et de leurs enfants sur les réseaux sociaux en images.



Ce mercredi 3 avril 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "La surprise", nous parle de l'enseignante russe qui s'est fait virée après des publications sur Intagram. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/04/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.