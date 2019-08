Pourquoi des touristes français risquent-ils la prison pour avoir ramassé (beaucoup) de sable en Sardaigne ?

Dans de rares cas, les touristes pilleurs se repentissent d'eux-mêmes. A l'instar de cette Britannique qui a décidé de rendre le sable rose emporté 29 ans plus tôt et provenant la plage de Budelli, une petite île au large de Sardaigne. Elle a accompagné son geste d'un petit mot d'excuse : "J'ai lu dans certains journaux et j'ai entendu à la télévision ce qu'est ce sable et comment il se constitue. J'ai compris à quel point la Sardaigne est unique. Je me sentais coupable."