"Pourquoi les vaches ne peuvent-elles pas descendre les escaliers ?" : les réponses aux questions farfelues qu'on n'arrête pas de se poser

On se pose souvent des questions qui sont plus ou moins existentielles. Avec l'aide des plus grands spécialistes scientifiques, Paul Heiney a rassemblé les réponses dans son ouvrage, "Pourquoi les vaches ne peuvent-elles pas descendre les escaliers ?". Pour ce titre par exemple, c'est parce que les vaches ont une articulation au genou qui leur permet de monter, mais pas de descendre les escaliers. Et d'après vous, comment les araignées vont-elles d'un bout à un autre lorsqu'elles tissent leur toile ? Une petite idée ? Si vous n'avez pas trouvé la réponse, c'est à découvrir dans la vidéo ci-dessus.



Ce dimanche 7 octobre 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous présente un livre très marrant pour répondre aux questions plus ou moins existentielles qu'on se pose. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/10/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.