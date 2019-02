Prix de l'humour politique : qui l'emportera ?

Depuis 1988, un jury de journalistes se réunit pour sélectionner les petites phrases politiques les plus drôles de l'année. Cette fois-ci, cinq politiciens ont été nominés : Benjamin Griveaux, Pierre-Henri Dumont, Gilles Le Gendre, Manuel Bompard et Ségolène Royal. Le choix du jury sera communiqué au mois d'avril, après un vote. Qui succédera à Raymond Barre, François Goulard ou encore François Hollande ? En attendant, on vous fait part de leur humour en images.



Ce jeudi 7 février 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous parle du prix de l'humour politique.