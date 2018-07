Prunes, pêches et cerises sur une même branche : un professeur d'art américain a créé l'arbre aux quarante fruits

Dès lors, il a entretenu son propre verger et a voulu créer une forme de diversité et de préservation à travers cet arbre aux 40 fruits. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a utilisé du scotch, et de la colle, pour greffer les branches entre elles. Une fois fusionnées, les branches donnent des prunes mais aussi des pêches, des brugnons, des abricots, des cerises et même des amandes. Le professeur Sam Van Aken donne désormais des conférences pour expliquer son projet, motivé par une profonde réflexion : "c'est à la fois une oeuvre d'art, un travail de recherche et de conservation" dit-il. Entre l'art et l'écologie, le professeur combat la monoculture et prône le circuit court. Cet arbre magique sera donc peut être à la base d'une nouvelle forme d'agriculture dans l'avenir. A condition d'être patient : il lui aura fallu presque 10 ans par arbre pour obtenir ce résultat.