Quand des nonnes s'éclatent sur la piste !

A l'heure où les évêques réfléchissent sur le moyen de reconquérir la jeunesse, des religieuses font le buzz. Une vidéo de nonnes, lors d'un grand rassemblement de la jeunesse catholique en Pologne, fait en effet l'objet de nombreuses parodies sur les réseaux sociaux. Les fake news vont bon train : certains font croire à une rave party aux Pays-Bas, avec du black metal (metal satanique). En revanche, les images de Theresa May, dansant sur le titre "Dancing Queen" d'Abba, sont réelles. La Première ministre britannique a prouvé mercredi, au congrès du Parti conservateur, à Birmingham, qu'elle savait faire preuve d'autodérision.



Ce jeudi 4 octobre 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous présente les vidéos de nonnes qui fait le buzz et de Theresa May. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 04/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.