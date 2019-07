Quand François Ruffin reprend "La Marseillaise" à sa sauce, version punk

"Les voyez-vous ces milliardaires, ces PDG, tout juste bons à radoter. Travaillez plus pour gagner plus, consommer plus et produire plus, il faut bien vendre pour acheter et exporter pour importer". Dans son clip, François Ruffin ne mâche pas ses mots.





Contacté par Les inrocks, il explique que cette vidéo décalée vise aussi à réveiller les consciences, au travers le symbole de La Marseillaise, "qu'on ne doit pas laisser au FN. Je l'ai donc adapté pour faire un chant de lutte pour aujourd'hui", explique-t-il.





Pas toujours juste dans son morceau, l'auteur des Nouveaux chiens de garde assume avoir un problème avec le chant. "J'ai toujours rêvé d'être Brel, mais au collège j'avais toujours zéro en musique, la prof pensait même que je faisais exprès de chanter aussi mal pour me moquer d’elle".