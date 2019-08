Quand la photo d'un sosie de Steve Jobs enflamme la toile

Apparemment ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors que certains s'amusaient de cette ressemblance physique, d'autres estimaient qu'il s'agissait d'une preuve que Steve Jobs était bel et bien vivant et avait simulé sa mort pour vivre dans le plus grand anonymat.





"Je ne suis pas dans les théories conspirationnistes, mais Jobs serait assez fou pour le faire réellement", peut-on lire en commentaire. Ou encore : "Je sais que c'est censé être une blague, mais WTF, ce gars ressemble trop à Steve Jobs pour que ce soit fortuit". Un internaute leur rappelle cependant que "Steve Jobs est d'origine syrienne". Le père biologique de ce génie américain, Abdulfattah Jandali, a effectivement des origines syriennes. Steve Jobs a été adopté alors qu'il n'était qu'un nourrisson. "Rappelons à touts fins utiles que Steve Jobs est d'origine syrienne, et que son faciès trouvera sans doute plus facilement quelques proches ressemblances avec certains habitants la région", souligne d'ailleurs le site d'actualités sur Apple mac4ever.





Steve Jobs est décédé en 2011 après s'être battu durant sept ans contre son cancer. Il avait subi une greffe de foie en 2009. Le département de santé public du comté de Santa Clara (San José) avait en 2011 rendu public son certificat de décès, attestant que l'homme était décédé le 5 octobre à 15 heures d'un arrêt respiratoire.