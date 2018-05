Quand les fans de l'OM se déchaînent sur les réseaux sociaux

Être fan de l'OM est un art qui se cultive. Pour certains, c'est religion. Pour preuve, le responsable de la communication du diocèse de Marseille a ouvert un compte Twitter. Dans celui-ci, un prêtre prie pour l'ambiance au Vélodrome et les fidèles chantent la qualification de l'OM. Si l'OM peut rendre pieux, elle peut aussi rendre fou. Mohammed Henni, un youtuber qui a l'équipe dans la peau, publie des vidéos de lui pendant et après les matches. Quand l'OM gagne, il danse, il chante, il plonge dans l'eau, mais quand elle perd, il casse des téléviseurs. Enfin, l'OM peut être une source d'inspiration. Bengous, un youtuber lui aussi, nous décrit avec éloquence et poésie sa passion pour son équipe. Bref, des petites perles du net qu'il ne faudrait pas manquer.



Ce mercredi 16 mai 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous dévoile la ferveur des supporters de l'OM sur les réseaux sociaux. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 16/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.