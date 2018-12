Que retenir de l'année 2018 ?

En cette fin d'année, l'heure est au bilan. Parmi les actualités les plus suivies sur Internet figurent notamment : la Coupe du monde, France Gall et les gilets jaunes. Les définitions les plus recherchées sont : bigorexie, GPA et procrastination. Quid des personnalités qui ont marqué 2018 ?



