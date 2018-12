Que retenir de l'année 2018 sur le web ?

Qui dit fin d'année dit bilan. On vous invite donc à jouer avec nous pour tenter de trouver ce qui a le plus marqué 2018 sur Internet. Quelles sont les actualités qui ont le plus marqué les Français ? Qu'ont-ils retenu côté politique ? Les réponses en images.



Ce vendredi 28 décembre 2018, Jade Partouche, dans sa chronique "La surprise", nous parle de sujets qui ont le plus marqué l'année 2018 sur le web. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 28/12/2018 par Christophe Moulin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Christophe Moulin vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.