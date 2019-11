Quel est cet étrange phénomène lumineux observé dans le ciel lundi soir ?

Le phénomène en a étonné plus d'un : un point très lumineux et conique a été observé dans le ciel ce lundi 11 novembre aux alentours de 17h55. "Un rapport avec Mercure ou juste un ovni qui fait une balade ?" s'est interrogé un témoin, qui avait immortalisé l'événement à Annecy.

Contacté par LCI, le GEIPAN, le Groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés du CNES, nous explique avoir reçu "une trentaine d'alertes" du nord au sud de la France.

Ce même point lumineux a été observé à Valenciennes dans le Nord, à Asnières, en région parisienne, à Lyon et Grenoble en Rhône-Alpes ou encore Martigues (PACA).

Cette concordance avait été remarquée par plusieurs internautes tentant de trouver une explication rationnelle à ce phénomène. Une fusée Falcon 9 a effectivement décollé de Cap Canaveral, en Floride, ce lundi. A son sommet : une coiffe remplie de 60 satellites Starlink. 60 premières unités avait déjà été envoyées en orbite en mai dernier par SpaceX. Avec ces nouveaux satellites, le but de l'entreprise d'Elon Musk est de renforcer l'accès Internet partout dans le monde.

"De mon point de vue, toutes ces observations sont réelles. Les témoignages sont cohérents en ce qui concerne l'heure et l'angle de visibilité", nous indique Roger Baldacchino, le directeur du Geipan.

"Franchement je suis pas sûr que ça soit Starlink. Ça ressemble pas du tout à ça et (...) le lancement était à 15h55 et non vers 17h", remarque un twittos, pris de doute.

"Il ne s'agit pas de la chaîne de satellites, précise le chef du Geipan. Ce n'est pas le même visuel : dans ce cas, on observerait plusieurs points lumineux". La colonne de satellites, qui reflètent la lumière du soleil. "Cela se rapproche plutôt de l'entrée atmosphérique de débris".

Les heures de lancement correspondent également : "Il a eu lieu à 15h56, heure de Paris. A +1h, soit 16h56, les satellites et le dernier étage se séparent. Les observations ont été réalisées une heure après. Nous ne pouvons pas en avoir la certitude mais la piste la plus probable est qu'il s'agisse du dernier étage du lanceur qui continue sa route en balistique", autour de la Terre. "Le logiciel Heavens-Above, qui est accessible à tous, indique bien la présence d'un objet de Starling 2, deux heures après le lancement de la fusée." Le dernier étage aurait donc été aperçu lorsqu'il commençait à frôler l'atmosphère.