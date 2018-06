Quels objets-fétiches les Bleus ont-ils dans leurs bagages ?

Les Bleus ont quitté Clairefontaine pour disputer leur dernier match de préparation contre les Etats-Unis, à Lyon. Tout de suite après, ils partiront directement en Russie. Dans leurs déplacements, les joueurs ont leurs habitudes et transportent dans leurs valises, quelques objets fétiches. Tel Benjamin Pavard, qui ne se déplace jamais sans toute sa gamme de shampooings et d'après-shampooings. Découvrez en images les petites manies des joueurs de l'équipe de France, toutes aussi originales les unes que les autres.



08/06/2018