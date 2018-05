Quiz du mariage princier

Le mariage du prince Harry et Meghan Markle est l'événement de l'année. De nombreux pays sont très intéressés par la famille royale britannique. Selon le sondage, l'Hexagone est en douzième position. La Roumanie détient la première place avec 51% d'opinions favorables. Une compagnie aérienne aussi a lancé un grand concours, ouvert à toute nationalité, pour élire les sosies de Meghan et Harry. Où va finir le bouquet? Meghan suivra-t-elle la tradition comme la princesse Diana et Kate Middleton ?



