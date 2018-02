Rennes : sorti fumer une cigarette, il s'accroche au wagon pour ne pas louper son train

Pour prendre son train, il était prêt à tout. Vendredi 9 février, un usager de la SNCF s'est accroché à la porte du wagon pour ne pas louper le départ. Descendu fumer une cigarette sur le quai, il n'était pas remonté à temps au départ du TER à destination de Brest, en Bretagne. Un passager a immédiatement prévenu un contrôleur et le train a alors été stoppé en urgence, au bout d'au moins 2 kilomètres rapporte France 3.





"Le conducteur a des caméras dans sa cabine pour voir la rame et les portes, mais il n’a rien vu, a expliqué la SNCF. Le voyageur s’est accroché au moment du départ. On se demande d’ailleurs comment il a pu s’agripper. Il y a très peu d’espace sur la marche et pas de point d’accroche sur la porte."





"Ce voyageur a mis sa vie en danger", a encore déploré la compagnie ferroviaire, se défendant de toute anormalité au moment du départ du TER : "La procédure s’est déroulée tout à fait normalement". La SNCF a annoncé qu'elle porterait plainte.