Rentrée scolaire : un livre sur la pénétration pour les élèves de primaire ?

Un post sur un livre scolaire a fait polémique sur Facebook et a été partagé par 5 000 personnes. Il informe en effet que les élèves du CE1 et du CE2 ainsi que la dernière année de maternelle et de CP devraient étudier la pénétration dans un livre scolaire dès la rentrée. Mais en réalité, l'information est extraite d'une brochure de l'agence sanitaire Santé Publique France et ne concerne que les adolescents. Autres sujets : Le vrai faux compte de Bolsonaro sur Facebook. Trump, the rocket man.



Ce samedi 31 août 2019, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle d'un livre scolaire qui fait polémique sur Facebook. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/08/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.