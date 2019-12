En pleine grève des transports, une femme accouche dans le RER D

L'événement est rare. Il l'est encore plus en période de grèves. Une femme a accouché mercredi dans la gare de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, après avoir perdu les eaux dans le RER D, a déclaré mercredi soir la SNCF. "La personne est montée en gare de Lyon. Elle avait déjà du mal à marcher et un agent dans la gare lui a recommandé de ne pas monter dans le train", a expliqué un porte-parole de la société de transport.

"Ce ne sont pas les conditions de transport qui ont provoqué l'accouchement car cela s'est déroulé en dehors des heures de pointe et le train n'était pas bondé", a-t-il affirmé. La personne "a perdu les eaux dans le train", qui s'est arrêté en gare de Villeneuve-Saint-George dans le Val-de-Marne, et on a demandé aux passagers du wagon de descendre, ce qu'ils ont fait "avec beaucoup de civisme", a-t-il poursuivi. Un événement insolite qui n'a pas manqué d'attiser la curiosité des usagers.