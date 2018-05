Emmanuel Macron plus actif sur Twitter que Donald Trump

Dans une vidéo publiée en octobre dernier rassemblant des extraits de l'entretient que le président de la République a accordé à Time, Emmanuel Macron détaille sa pratique de Twitter :





"Je ne tweete personnellement et je ne m'abonne pas personnellement à des comptes, parce que ce n'est pas compatible avec le genre de distance dont vous avez besoin pour gouverner et présider. Je pense que lorsque vous êtes dans une situation de décider par vous-même et que vous avez la responsabilité de nombreuses politiques publiques et de beaucoup de gens, vous ne pouvez pas réagir en permanence sur ce type de média ou dans n'importe quel média."





Et de poursuivre : "Il vous faut du temps, de la distance, il faut organiser la vérification des faits, recouper les informations et réfléchir à si vous devez réagir ou pas. C'est pour ça que Twitter n'est pas toujours adapté à ce type de fonction. C'est bien pour votre vie privée mais vous n'en avez plus vraiment quand vous êtes président. Et pas de réaction privée. Votre réaction est la réaction d'un président."





Les motifs invoqués par Emmanuel Macron pour justifier sa prudence sont précisément des impairs commis par son homologue américain - réactivité immédiate et faits imprécis.