Réveillon de la St Sylvestre : les bons conseils des gendarmes

Les gendarmes viennent de lancer une chaîne internet, dans le but de faire passer des messages dans la bonne humeur. Il s'agit d'une sensibilisation de manière humoristique et cela fonctionne plutôt bien. Baptisé "Le coup de pouce du Bleu", c'est une vidéo de moins d'une minute postée chaque semaine sur les réseaux sociaux de la gendarmerie. Chaque séquence est liée à un thème de l'actualité, et est toujours accompagnée de prévention. Alors que nous conseillent-ils pour les fêtes de fin d'année ?



Ce dimanche 30 décembre 2018, Thibaut Geffrotin dans sa chronique "Les insolites web", nous fait découvrir la nouvelle chaîne internet de la gendarmerie. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/12/2018 présentée par Magali Barthes sur LCI.