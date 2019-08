REVIVEZ - Franky Zapata, l'homme volant a réussi à traverser la Manche : les nouvelles images de son exploit

"ON A BEAUCOUP PLUS DE CHANCES"

"Aujourd'hui, on a beaucoup plus de chances que la dernière fois, on a vu, on a appris, les vents n'ont pas changé, je pense que ça devrait le faire", avait affirmé samedi Franky Zapata lors d'une conférence de presse à Sangatte.

Mais l'ancien champion du monde et d'Europe de jet-ski a dû réparer cette semaine dans son atelier près de Marseille l'électronique et les moteurs de son engin, endommagés lors de sa chute. D'où sa crainte que sa machine rencontre "un petit souci" dimanche.