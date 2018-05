Robe de Meghan : le secret le mieux gardé d'Angleterre

Tout le monde a envie de savoir comment sera la robe de Meghan Markle. Très attendue, elle sera certainement à six chiffres comme la création 100% britannique de Kate Middleton, qui était à 400 000 euros. Une des robes de mariée les plus chères au monde. Figure parmi cette liste également, celle de Victoria Swarovski. L'héritière de l’empire Swarovski a pesé lourd avec 26 kg de cristaux pour 1 million d'euros.



Ce samedi 19 mai 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "Les insolites d'Aurélia", nous a sélectionné les robes de mariée les plus chères au monde. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 19 mai 2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.