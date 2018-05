Saint-Béat : le tunnel à 141 millions d'euros reste sous-exploité

A Saint-Béat, en Haute-Garonne, un tunnel coûtant 141 millions d'euros a été construit pour désengorger le petit village et faire passer ailleurs les camions qui gênent la population. Mais le problème est qu'on a oublié de réaliser les 2,5 km de portion de route de déviation qui permet aux poids lourds d'éviter Saint-Béart. Ainsi, les camions passent toujours par le village, causant la grogne des habitants excédés par le tapage.



