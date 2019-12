Où est-il et quand passera-t-il par chez vous ? Suivez en direct la tournée du père Noël

L'homme à la barbe blanche et au costume rouge a tout d'abord quitté le pôle Nord avec ses rennes et a débuté son long périple par les pays où le soleil se couche en premier. De l'extrême Orient russe à l'Océanie, puis en remontant tout doucement vers l'Asie du Sud-Est.

Grâce au site Santa Tracker ou en tapant "Santa" dans un onglet de recherche, Google vous permet de savoir où il se trouve, à quelle vitesse il voyage et où se trouve son prochain arrêt. Grâce au nez rouge du renne Rudolph, un émetteur de chaleur visible des satellites qui permet un suivi extrêmement précis du traîneau, vous pouvez aussi voir à quelle distance précise il se situe de votre domicile et combien de temps il faudra patienter pour espérer l'apercevoir dans le ciel.

De son côté, le NORAD (le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord) suit "en temps réel" le trajet du père Noël grâce à son système de radars, de satellites et de caméras. Le site et l'application pour iOS et Android fournissent des informations similaires à celles du Santa Tracker de Google, de la position du traîneau au nombre de cadeaux distribués, avec en prime une représentation en 3D du père Noël et de ses rennes.

Rendez-vous également sur le compte Twitter Norad Santa. Celui-ci vous tient informé à intervalle régulier du déroulé de cette tournée attendue par tous les enfants, petits ou grands.

>>> La tournée du père Noël avec le NORAD