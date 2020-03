Après 40 ans à jouer au loto, il gagne 13 millions d'euros pour la Saint-Valentin

Désirant rester anonyme, ce "joueur régulier" des jeux de tirage s'est décrit comme un grand fidèle du Loto depuis sa création, en 1976. Plus de 40 ans d'attente pour avoir enfin la combinaison gagnante ce jour-là : 5 – 10 – 23 – 27 – 28, numéro chance 10. A l'occasion de la date symbolique - et commerciale - de la Saint-Valentin, la Française des Jeux avait mis en jeu une cagnotte exceptionnelle de 13 millions d’euros, à remporter le jour-même.

Devant sa télévision le soir du 14 février, les yeux rivés sur le tirage, notre chanceux constate qu’il a les mêmes numéros que la combinaison gagnante. Mais quelle n'est pas sa déception en voyant que le département annoncé comme celui du grand vainqueur n'est pas le sien ! Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'il se souvient avoir dérogé à ses habitudes : il a bel et bien joué à un point de vente en Saône-et-Loire, puisqu'il était en déplacement professionnel et non pas dans sa ville.