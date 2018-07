Se faire tatouer avant l'heure la victoire de son équipe, une bonne idée... ou non

La Coupe du monde a laissé des traces sur la peau de bon nombre de supporters. Certains se sont fait tatouer en hommage à la victoire des Bleus. Les deux étoiles ont fait fureur chez les tatoueurs, à défaut de posséder le nouveau maillot. On a aussi remarqué le retour de Footix, la mascotte du Mondial de 1998. Pour d'autres qui n'ont pas prévu la défaite de leur équipe, ils n'ont pas attendu la finale pour se faire tatouer. Malheureusement pour eux, ils se retrouvent avec une marque indélébile. Un puma qui s'est invité à faire la sieste dans le salon d'une Américaine en Oregon et "You don't need all that meat", le clip de sensibilisation de l'ONG Greenpeace sur la surconsommation de viande sont à retrouver en images.



