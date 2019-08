Il y a quelques jours, un homme a vécu une étonnante aventure en avion. Vincent Peone devait prendre un vol entre Salt Lake City, dans l'Utah, et Aspen, dans le Colorado, quand une drôle de surprise lui est tombée dessus : il était le seul passager à bord. Il a décidé de tout filmer et de poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Celle-ci a d'ailleurs été vue plus de deux millions de fois. Un voyage en "jet privé" qu'il ne risque pas d'oublier de sitôt. Pourquoi était-il le seul passager à bord ? Pourquoi le vol n'a-t-il pas été annulé ? Quid de la finalité de cette aventure ?



