Sexisme : la "blague" qui passe mal

Un restaurateur de Rueil-Malmaison avait pour habitude de publier des messages à caractère humoristique sur la pancarte située devant son établissement. Mais une plaisanterie jugée sexiste est très mal passée sur les réseaux sociaux et l'homme s'est attiré les foudres de nombreuses femmes. Le 25 janvier 2019, on pouvait lire "Mon secret de séduction tient en trois mots : Gentillesse, Humour, Bagou. Si ça marche pas ? Je me contente des premières lettres…" sur le tableau. Ce qui forme le mot GHB, connu comme la drogue du violeur. Depuis, seul le menu du jour est affiché. Sur Facebook, certains internautes habitués à l'humour du petit panneau ont décidé de soutenir l'établissement. Le commerçant, lui, a décidé de porter plainte pour harcèlement contre les femmes qui ont relayé sa blague sur Twitter.



Ce dimanche 10 février 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous raconte comment une blague de mauvais goût s'est transformé en "affaire dÉtat" à Rueil. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/02/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.