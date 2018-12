Simulacre de décapitation d'Emmanuel Macron à Angoulême : trois journalistes "mis en cause"

Le 21 décembre 2018, une effigie d'Emmanuel Macron a été décapitée par des gilets jaunes à Angoulême. Une enquête a été ouverte après que la préfecture du parquet d'Angoulême ait signalé une provocation au crime et outrage. Suite à cette affaire, trois journalistes du quotidien "Charente libre" ont été entendus par les policiers de la ville comme étant "mis en cause" pour "provocation non suivie d'effet au crime ou délit".



