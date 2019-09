SNCF : un train a-t-il été volé ?

LE JT DES INFOX - C'est une vidéo de douze secondes qui a semé le trouble à la SNCF. On peut y voir un de leurs trains volé par des jeunes.

Ce jeudi, une vidéo montrant des jeunes s'amusant à conduire un train soi-disant volé de la SNCF a été publiée sur Snapchat. Très vite, la compagnie ferroviaire a démenti les faits et a affirmé que ces jeunes n'étaient pas dans la cabine de conduite du train mais dans une cabine dite intermédiaire. Reste à savoir, comment ils ont pu y accéder. La SNCF a ouvert une enquête et compte déposer plainte. Ce délit est passible d'une amende et d'une peine de prison. Découvrez également les images impressionnantes de l'arrivée de l'ouragan Dorian sur les côtes de la Floride, et une application qui crée du fake qui cartonne en Chine.



Ce dimanche 8 septembre 2019, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle d'une vidéo de jeunes qui prétendent avoir volé un train. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.